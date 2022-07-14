Türkiye Gazetesi

ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silahlarını reddettikleri ortak bildiri imzaladı. ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de, ülkenin Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı.

Başkan Biden ve Başbakan Lapid, İran’ın nükleer silahlarını reddetmek için ortak bildiri imzaladı. Biden, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, “İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Biden, dün Orta Doğu ziyareti çerçevesinde, Kudüs’te bulunan Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret ederek, Anma Salonu’ndaki 'Ebedi Alev'i yeniden yakmış ve çelenk bırakmıştı. Biden'ın yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya, ardından da Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor.

ABD İsrail'i yalanladı: Herhangi bir kanıt yok Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor ABD Kara Kuvvetlerinin, İsrail’den alınan Demir Kubbe Hava Savunma Sistemlerinin Teksas eyaletindeki Fort Bliss Üssü'nde test etmek üzere aktifleştirdiği bildirildi.