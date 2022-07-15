Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 5 aydır devam ederken Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Mikolayiv'i 10 roketle hedef aldığını, iki üniversite binasının vurulduğunu açıkladı.

Rusya yine sivilleri hedef aldı, Rus ordusu Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketle vurdu.

Vali Kim, "Bugün Rus teröristler Mikolayiv'deki en büyük iki üniversiteye saldırdı. Şimdi eğitimimize saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor.



Ukrayna’dan korkunç görüntüler! Rusya sivillerin olduğu binayı yerle bir etti Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı. Bölgede ise bilanço ağırlaşıyor. Rus birliklerinin korkunç saldırıları hız kesmeden sürüyor. Bölgeden paylaşılan son görüntü ise yürekleri sızlattı. Paylaşılan görüntülerde Kharkiv bölgesinde sivil halkın kullandığı Kültür Sarayı'nın Rus güçleri tarafından havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Rusya sivilleri vurdu! Market sırasında bomba Rus ordusu, Ukrayna'da bir markette ödeme için sıra bekleyen vatandaşları hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BM: Rusya sivilleri misket bombasıyla vurdu Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine misket bombası atarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Rusya'dan bu iddialara dair henüz bir açıklama elmedi.