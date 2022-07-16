Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı ekini kabul etti. Temsilciler Meclisi, F-16 satışı için Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD’nin çıkarına olacağı yönünde garanti istedi. İnisiyatif, şu an tamamen ABD Başkanı Joe Biden’da. NATO zirvesinde Türkiye’ye F-16 satışı için söz veren Biden, bundan sonraki süreçte isterse tasarıyı veto edebiliyor. Biden’ın ayrıca Kongre’ye yazacağı bir mektupla Türkiye’ye F-16 tedarikini çözebileceğini ifade eden diplomatik kaynaklar, bu mektubun Kongre’nin ikna olması için yeterli olabileceğini belirtiyor.

ABD’de tasarılar, Kongre’nin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Tasarının kanunlaşması için, ya Senato’da ya da Konferans Komitesinin birleştireceği tek tasarı metninde yer alması gerekiyor. Ancak tasarının ABD Başkanı açısından kesin bağlayıcılığı bulunmuyor. Hatta Senato’dan da Temsilciler Meclisiyle aynı yönde karar çıksa dahi Biden yine veto edebilir.

BIDEN, MADRİD’DE SÖZ VERMİŞTİ

Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı alımı ve envanterdeki 80’e yakın F-16’nın modernizasyonu için ABD’ye başvurmuştu. Beyaz Saray yönetimi Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Türkiye’ye F-16 satışının desteklendiği açıklarken, Kongre’nin onayının ardından uçaklar ve modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye tedarik süreci başlaması bekleniyor. Ancak, Yunan lobisinin istekleri doğrultusunda tasarıda yapılan değişikliğe Ankara’nın sıcak bakmadığı ve bu şekliyle kabul etmeyeceği ifade ediliyor.

ÇAVUŞOĞLU: LOBİLERİN FETÖ’YE YAKINLIĞI VAR

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında F-16 tedarik sürecine ilişkin son durumla alakalı “F-16’ların alınması kapsamında askerler arasındaki görüşmeler son derece başarılı. Olumsuz bir tablo görmüyoruz, bir sorun olmayacağını düşünüyoruz. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerle olumu görüşmeler oldu. Demokratların içinde bir iki senatör, Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkıyor. Bunların lobilere ve FETÖ’ye yakınlıkları var” açıklamasını yapmıştı.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısına onay ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı.

ABD'li Kongre üyesinden F-16 kararı: Geri adım attı Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti. Komitenin internet sayfasında da tasarıya "geri çekildi" ibaresi eklendi.

Joe Biden’ın F-16 hamlesi Türkiye düşmanlarını kızdırdı ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakması ülkedeki bazı siyasetçilerin tepkisini çekti. Ermeni ve Yunan lobisinin de etkisiyle siyasi aktörler Joe Biden’a ithafen bir mektup kaleme aldı. Sosyal medyada paylaşılan mektupta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.