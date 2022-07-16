Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanların, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldığı, Azerbaycan ve Ermenistan’ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

KAYIP AZERBAYCANLILARIN AKIBETİ

İki ülke arasındaki savaş sonrası, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerin ilerleme sağlanmasına odaklanılması gerektiğini belirten Bakan Bayramov, bu bağlamda Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi başta olmak üzere Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı Üçlü Beyannamelerin tüm hükümlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Bakan Bayramov görüşmede, yaklaşık 4 bin kayıp Azerbaycanlının akıbetinin aydınlatılmasının önemine de dikkat çekti.

DOĞRUDAN DİYALOG SÜRDÜRÜLECEK

Bakanların ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi. Görüşmenin sonunda Bayramov ve Mirzoyan, görüşmeyi organize ettiği için Gürcistan’a teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın verdiği sözü hatırlattı: 'Ermeni askerleri hala Karabağ'da' Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ konusunda yeni bir açıklama yaparak, Rusya'nın sözünü yerine getirmediğini dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığının Ermeni silahlı güçlerin hazirana kadar Karabağ'dan çekileceğine dair söz verdiğini söyleyen Aliyev, "Temmuzun ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi." dedi.