Türkiye Gazetesi

Avrupa'yı esir alan sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya geliyor. İspanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Carlos III Sağlık Enstitüsü, ülkeyi 10 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan sıcak hava dalgasında 237 kişinin öldüğünü açıkladı.

237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre 10 Temmuz'da 15, 11 Temmuz'da 28, 12 Temmuz'da 41, 13 Temmuz'da 60 ve 14 Temmuz'da 93 kişi sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetti. Pazar gününden bu yana ülkenin birçok yerinde kaydedilen en aşırı sıcaklıklar dünden itibaren azalmaya başladı.

EVDE KALIN UYARISI

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların en çok Cantabria, Navarra, La Rioja, Badajoz ve Zaragoza'da , Yarımada ve Mallorca'da etkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bol su içilmesini, insanların evde kalmalarını ve seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

İspanya’da orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 bin 300 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.