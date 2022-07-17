Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran’da Covid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.

BİR GÜNDE 5 BİN 751 VAKA

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, yeni vakalardan 516'sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656’sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran’da Covid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Covid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ne yüksek ateş, ne de koku kaybı! Koronavirüs semptomları değişti: İşte en sık görülen belirtiler Koronavirüs testi pozitif çıkan 17 bin 500 kişiden elde edilen verilere göre, en sık görülen semptomlar artık yüksek ateş ve koku ile tat kaybı değil. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre artık öne çıkan belirtiler boğaz ağrısı ve baş ağrısı olarak değişti. Diğer semptomlar ise burun tıkanıklığı ve kuru öksürük.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı, vakalar arttı Sağlık Bakanlığının haftalık 4-10 Temmuz tarihlerini kapsayan Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Son tabloda vakalardaki artış dikkat çekti, işte son durum...