Türkiye Gazetesi

İtalya'da bazı sendikaların çağrısıyla bazı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanları işçi hakları, çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayet ve isteklerini duyurabilmek için greve gitti. Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi firmaların içinde bulunduğu 4 saat süren grevin ardından ülkede 500 uçuş iptal edildi.

500 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

EasyJet, protestolar nedeniyle Milano’dan Berlin'e ve Roma'dan Amsterdam'a uçuşlarını iptal etti. Ryanair, işçilerin grevi nedeniyle belirli uçuşları iptal etmeye zorladıklarını belirtti.

Mario Balotelli'de ayrılık iddiası! Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü için "Haftalardır görüşüyoruz" açıklaması Adana Demirspor'da adeta yeniden doğan İtalyan santrfor Mario Balotelli'nin ise bir süredir başka bir kulüple görüştüğü ortaya çıktı... İtalyan medyası 31 yaşındaki yıldızın Adana'dan ayrılacağını iddia etti.