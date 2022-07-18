Türkiye Gazetesi

Rus gazeteci Marina Ovsyannikova, İngilizce olarak hazırladığı ‘Savaşa hayır’ pankartıyla canlı yayını bölerek Rusya’nın Ukrayna işgalini protesto etmişti. O tarihte çok konuşulan ve yurtdışına çıkarak Alman Die Welt gazetesinde çalışmaya başladığı öğrenilen Marina Ovsyannikova geçtiğimiz günlerde çocuklarının velayeti konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle Rusya’ya döndü.

44 yaşındaki Marina Ovsyannikova, Rusya’ya döndükten sonra Kremlin yakınında tek başına bir protesto daha gerçekleştirdi. Vladimir Putin'i ve Ukrayna işgalini eleştiren gazeteci, birkaç gün sonra Pazar günü gözaltına alındı.

KÖPEKLERİNİ GEZDİRİRKEN GÖZALTINA ALINDI

Olay ilk olarak gazetecinin yakınları tarafından duyuruldu. Marina Ovsyannikova’nın yakınları Telegram üzerinden “Marina gözaltına alındı. Nerede olduğuna dair bir bilgi yok." şeklinde bir mesaj paylaştı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, mesajda ayrıca gazetecinin bisiklet sürerken iki polis memuru tarafından durdurularak beyaz bir minibüse götürüldüğünü gösteren üç fotoğraf da vardı.

Gazeteci Ovsyannikova'nın canlı yayın sırasında yaptığı protesto ekranlara böyle yansımış ve dünya çapında ses getirmişti

Kısa bir süre sonra Ovsyannikova, Facebook hesabında kendisinin ve iki köpeğinin fotoğraflarını paylaştı. Gazeteci, “Köpeklerle yürüyüşe çıktım, üniformalı insanlar bana yaklaştı” diyordu ve devamında Moskova bölgesindeki bir polis karakoluna götürüldüğünü belirterek, “Şimdi Krasnoselsky’da oturuyorum” dedi.

Üç saat sonra Ovsyannikova yine Facebook sayfası üzerinden serbest bırakıldığını “Evdeyim. Her şey yolunda” ifadesiyle duyurdu. Ayrıca “Ama şimdi dışarı çıkarsam bavul ve pasaport getirmek en iyisi” diye de ekledi. Avukatı Dmitri Zakhvatov daha önce Ria-Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada gözaltına alınmasının sebebinin protestolar olduğunu belirtmişti.

Bu arada, Mart ayında TV kanalında yaptığı protestonun ardından da Marina Ovsyannikova kısa süreliğine gözaltına alınmış ve para cezasıyla serbest bırakılmıştı.

Nobel Ödülü’nü rekor fiyata satan Rus gazetecinin yaptığı hareket herkesi duygulandırdı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı. Savaşta bilanço ağırlaşırken Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, geçen yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü madalyasını Ukraynalı mültecilere yardım için açık artırmayla 103,5 milyon dolara sattı. Muratov’un bu hareketi alkış toplarken, yayın yönetmenine verilen para rekor olarak tarihe yazıldı.

Canlı yayında ‘Savaşa hayır’ pankartı açmıştı… Rus gazeteci Macron’dan gelen teklifi reddetti! Rusya’daki bir televizyon kanalındaki canlı yayında ‘Savaşa hayır’ pankartı açarak Putin’in politkalarını protesto eden Rus gazeteciye Fransız Cumhurbaşkanı Macron’dan teklif geldi. Rus gazeteci Macron’un talebini bu sözlerle reddetti.