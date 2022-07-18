Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt'in 31 oy alarak seçim yarışından elendiği açıklandı.

İngiltere’nin alay konusu oldu: Boris Johnson savaş uçağı koltuğunda Koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş uçağı kullandı. Pilot kıyafetleriyle poz veren Johnson İngiliz basınında alay konusu oldu. Başbakanlık koltuğunu kokpite benzeten Johnson’un bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı ileri sürüldü.