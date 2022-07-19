Türkiye Gazetesi

Komşunun nüfusu, bir önceki nüfus sayımının yapıldığı 2011 senesine oranla yüzde 3,5 azalarak 10 milyon 432 bin 481'e geriledi.

KADIN NÜFUS ERKEKLERE ORANLA DAHA ÇOK

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) 2021'de yapılan nüfus sayımına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturuyor.

YÜZDE 3,5 GERİLEDİ

Ülkenin nüfusu, bir önceki nüfus sayımının yapıldığı 2011'e oranla yüzde 3,5 azalarak 10 milyon 432 bin 481'e gerilerken; en kalabalık yerleşim bölgesi, 3 milyon 792 bin 469 nüfusla içerisinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi oldu.

En az nüfusa sahip bölgenin ise 194 bin 136 nüfusla Kuzey Ege olduğu görüldü. Güney Ege hariç diğer 12 bölgede nüfusta azalma yaşanırken, Güney Ege Bölgesi nüfusu 2011'e oranla yüzde 5 oranında artış gösterdi.

Dünya nüfusunun yüzde 79’u oyuncu 3 milyardan fazla tüketicinin oyun oynadığı online dünyada, oyun oynamak artık bir mouse tutmaktan daha fazlasını içeriyor.

Küresel ısınma ve nüfus artışı vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak Toplam nüfusları 430 milyonu bulan Güney Kore, Endonezya, Mısır, Montserrat Adası ve Ekvator Ginesi'nin, başkentlerini taşıma kararına siyasi veya askeri nedenler değil, artan nüfus, iklim ve doğa şartları sebep oluyor.