Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye tahıl ihracatının önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaptı. Dünyanın gözünü çevirdiği Tahran’daki kritik görüşme sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl konusunda yaptığı müzakerenin detaylarını anlatan Putin, Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti.

UKRAYNA TAHILININ İHRACATI İÇİN ŞART KOŞTU

Kendilerinin bu konuyu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayan Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak.” dedi.

ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak.” şeklinde konuştu.

Tahran'da üçlü zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele mesajını yineledi Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz mücadelemiz her daim sürecektir. Çözüm çabamızın merkezinde insani dram yer alıyor. Suriyelilerin evlerine onurlu, huzurlu şekilde dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya arasında büyük anlaşma: Tahran'da üçlü görüşme öncesi imzalar atıldı İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasında büyük bir anlaşma imzalandı. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında Basra Körfezi’nde Kiş Adası’ndaki petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere başka birçok proje için 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Tahran'da kritik zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider görüşmeye geçti.