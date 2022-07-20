Türkiye Gazetesi

Avrupa’da korona virüs salgınında havalimanlarında görevli personelin işten çıkarılmasının ardından başlayan personel krizi devam ediyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın yanı sıra Almanya’daki havalimanlarında da kriz yaşanıyor.

UÇUŞLAR AZALTILDI

Almanya’nın özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan havalimanlarındaki personel eksikliği devam ederken, çok sayıda bölgeye uçuş azaltıldı.

YOLCULAR SAATLERCE BEKLİYOR

Köln-Bonn Havaalanı'nda saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşanan personel eksikliğinin biran önce giderilmesini istiyor. Yetkililer ise, yolculara her zaman olduğundan daha erken saatlerde havaalanında olmaları uyarısı yapıyor.

Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya’dan gelip Gaziantep’te Müslüman oldu Gezmek için geldiği Antep’te Müslüman oldu. Alman vatandaşı 20 yaşındaki Fabeienne gözyaşlarıyla kelime-i şehadet getirdi.

Enerji krizi giderek büyüyor: Almanya'yı şimdiden kış korkusu saldı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede, siyasetin gerçeğin görülmesiyle başladığının altını çizerek "Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür." ifadesini kullandı. Alman halkına da seslenerek "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi." çağrısında bulundu. Alman şirketler ise çeşitli senaryoları değerlendirirken, haberlerde, "Almanlar şimdiden kara kışı düşünüyor" denildi.