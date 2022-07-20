İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmek istemesi üzerine Türkiye’nin terör örgütlerine destek vermesinden dolayı veto almasından sonra teröre verdiği desteği çekme adımları PKK/YPG yandaşlarını ayaklandırdı.
Finlandiya Meclisi'nin karşısında, Oodi Kütüphanesi'nin önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto aleyhinde sloganlar attı.
YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, "Satılık Finlandiya, NATO'ya hayır" sloganları attı. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya NATO uyarısında bulundu. Erdoğan, şartların yerine getirilmemesi durumunda sürecin durdurulacağını açıkladı.
İsveç ve Finlandiya NATO için imzayı attı İttifak’a katılmak için Brüksel’de ilk imzaları atan İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları “Katılım için Türkiye’nin rızasını alacağız” dedi.