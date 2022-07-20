Türkiye Gazetesi

Hindistan'da, silah taşıyan Rus kargo gemisine el kondu. Estonya merkezli Bunker Partner OÜ şirketi tarafından Rus kargo gemisi VV MAUA-I hakkında 23 bin 503 dolar değerindeki yakıt ücretini ödemediği nedeniyle açılan davada, Kerala Eyaleti Yüksek Mahkemesi gemiye el konulması gerektiğini açıkladı.

Kararın ardından, Hindistan’a silah taşıyan Rus kargo gemisi, Kerala eyaletinin Cochin limanında kıyıya çekildi. El konulan gemideki silahların mahkeme kararı doğrultusunda boşaltılmasına izin verilirken, Hindistan ordusu için gemiye yüklenen silahların sevkiyatının tamamlanabileceği de öğrenildi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hindistan Silahlı Kuvvetleri için askeri bir kargonun teslim edildiği Hindistan'ın Cochin Limanı’nda bir Rus gemisine el konulduğu biliniyor. Olayın koşulları hakkında resmi bir açıklama için Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Diplomatik departmandan Rus armatör ve mürettebatın haklarına koşulsuz riayet edilmesini sağlaması istendi” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Tahıl sevkiyatına 3. ülkeler karışmasın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna’nın tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışında başka bir ülkenin katılımının gerekmediğini ifade etti.

İran ve Rusya arasında büyük anlaşma: Tahran'da üçlü görüşme öncesi imzalar atıldı İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasında büyük bir anlaşma imzalandı. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında Basra Körfezi’nde Kiş Adası’ndaki petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere başka birçok proje için 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.