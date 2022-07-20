Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor. Sonbaharda Johnson, Avam kamarasında son kez milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Halefine ‘‘ABD’ye yakın durun. Ukrayna’ya sahip çıkın’’ diyen Johnson, veda konuşmasını Arnold Schwarzzeneger’in ‘Terminatör-2’ filmindeki ünlü ‘‘Hasta-la vista, baby’’ repliğiyle bitirdi.

İngiltere’nin alay konusu oldu: Boris Johnson savaş uçağı koltuğunda Koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş uçağı kullandı. Pilot kıyafetleriyle poz veren Johnson İngiliz basınında alay konusu oldu. Başbakanlık koltuğunu kokpite benzeten Johnson’un bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı ileri sürüldü.

İngiltere'yi karıştıran iddia: Boris Johnson'ın yeni görevi belli oldu İngiltere'de 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Başbakan Boris Johnson istifasını sunmuştu. "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim." diyen Johnson ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Boris Johnson'un yeni görev yeri neresi olacak?