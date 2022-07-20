Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak yeni yaptırım paketini onayladı.

AB Dönem Başkanı Çekya tarafından yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Rusya’dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladığı duyurularak, “Büyükelçiler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına cevap olarak bir sonraki yaptırım paketini onayladı. Yeni tedbirler AB'yi G7 ortaklarıyla uyumlu hale getirecek, uygulamayı güçlendirecek ve gerektiğinde boşlukları kapatacak'' ifadelerine yer verildi.

ALTIN VE MÜCEVHER İTHALATI YASAKLANDI

Yaptırım paketi çerçevesinde, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak, bazı Rus yetkililerin ve kurumların mal varlıkları dondurulacak, yaptırım uygulanan kişilere seyahat yasağı getirilecek ve daha önce SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

Yeni yaptırımların, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yaptırımların hedefindeki iki dev ülke harekete geçti: Dolara savaş açtılar Uzun yıllar batı ülkeleri ile beraber ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran ve Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi ile yine yaptırım listesine giren Rusya doların etkisini azaltmak için harekete geçti. İki ülke dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen tarihi Tahran zirvesinin ardından aralarındaki finansal işlemlerde Rus rublesi ve İran riyali kullanma kararı aldı.

ABD'den bir yaptırım hamlesi daha: Rusya’ya ‘altın’ darbe ABD yönetimi, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, Rus altınının ithalatına yasak getirdi.

Rusya'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızına yaptırım Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.