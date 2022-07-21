Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Özellikle Haşdi Şabi ve PKK yayın organlarının körüklediği tahrik nedeniyle Necef ve Kerbela'da Türkiye'ye ait kurumlar saldırıya uğradı. Necef Valiliği çevresinde toplanan provokatörler Devrim Köprüsü'nde Türk bayrağı yaktı. Aynı merkezden yönetilen yayın organları ülke genelinde Türk misyon binalarında provokatif gösteri çağrısı yaptı. Musul, Bağdat, Kerbela, Nasiriye, Diyala başta olmak üzere tüm ülkede Türk şirketleri, Türk tırları ve tüm temsilciliklerin bugün saat 10.00'da hedef alınması ile ilgili provokatif çağrılar yapıldı. Bu çağrılara Şii parti liderleri ve Haşdi Şabi komutanları da destek verdi. İran destekli Fetih İttifakı Lideri Hadi el Amiri ve Mukteda el Sadr, Türkiye ile sınırların kapatılması ve tüm Türk şirketlerinin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Şii aktörler Bağdat yönetimine de ağır eleştiriler getirdi, Türkiye'ye taviz vermekle suçladı.

ANKARA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, provokasyona tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı: “Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükûmeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz”

Türkiye'den 'Zaho' açıklaması! Irak'a iş birliği teklif edildi Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk vilayetinde gerçekleştirilen saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirten taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.

