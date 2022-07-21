Türkiye Gazetesi

Sıcak hava dalgaları Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini sürdürüyor. Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü bildirdi. İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasında ise 500 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı. Geçtiğimiz gün İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısında sıcaklıklar 40,2 derece kaydedilerek rekor kırıldı. Ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan İngiltere’de ölümler üçe katlandı. Yurt genelinde bazı okullarda eğitime ara verildi. Bazı hastanelerde randevuların iptal edilebileceği belirtildi.

İSPANYA'DA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya’da ise 10 gündür kavurucu sıcaklıkların etkisi altında. Sıcak hava dalgası nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PORTEKİZ'DE KURAKLIK YAŞANIYOR

Portekiz’de Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi. Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.

Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü bildirdi.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek." dedi.

Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek." tespitinde bulundu.

Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere "doping etkisi" yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.

Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün "gece en yüksek sıcaklık" görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda evcil yılanlar evden kaçabilir Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasının yakında Türkiye’yi de etkilemesi bekleniyor. Sıcaklıklar artarken yaban hayatı uzmanları evde beslenen yılanlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, bu hayvanların aşırı sıcaklarda evden kaçabileceği uyarısında bulundu.

Dikkat: Sıcak havada kalbin yükü artıyor Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, sıcak havanın kalp hastaları başta olmak üzere birçok hasta grubunu etkilediğini belirterek, “Kronik hastalığı olanlar 10.30-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı, çıkacaklarsa rahat ve açık renkli elbise giyip şapka takmalı” dedi.