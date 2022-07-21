Türkiye Gazetesi

Avrupa şiddetli sıcaklarla zor günler yaşıyor. Can kayıpları haberlerinin de sık sık geldiği Avrupa'da halk evlerine çekildi. Öyle ki Almanya'da vatandaşlar, kavurucu sıcaklıklara mizahi bir dille isyan etti. Almanya'da sıcaklardan bunalan halk evlerinden dışarı çıkamayınca sosyal medyada yapılan paylaşımlar güldürdü. Yapılan paylaşımlar Adana'nın sıcağıyla ilgili esprileri hatırlattı.

İZAHI OLMAYAN SICAKLIĞIN MİZAHI OLDU

Sıcak havadan olumsuz etkilenen Almanya'da vatandaşlar canından bezdi. Dün hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, yılın en sıcak günü yaşandı. Almanya'da meydana gelen aşırı sıcaklar Almanları isyan ettirdi. Bunula birlikte sosyal medyada güldüren paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

SİLAHLAR GÜNEŞ'E DOĞRULDU

Yapılan espriler, Adana'nın kavurucu sıcağıyla ilgili yapılan paylaşımlar akıllara geldi. Twitter'dan aşırı sıcaklara yönelik tepkilerini dile getiren Almanlar, silahlarını Güneş'e doğrulttu.

İşte gülümseten o paylaşımlar...

İngiltere'de ölümler üçe katlandı: Avrupa kavurucu sıcaklar ile boğuşuyor Sıcak hava dalgaları Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini sürdürüyor. Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü bildirdi. İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasında ise 500 kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan İngiltere’de ölümler üçe katlandı.

Sıcak kalp krizini tetikliyor Avrupa’da binden fazla kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Uzmanlar kitlesel ölümlerden korunmak için tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere’de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası İngiltere’yi kavurdu. Ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi, ulusal acil durum ilan edildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu ülkede eğitime ara verildi, hastanelerde randevular iptal edildi. Pek çok yerleşim yerinde yangın çıktı. Öte yandan ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle tren rayları büküldü, havaalanı pisti eridi.