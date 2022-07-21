Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürdürmesi AB ülkeleri tarafından yoğun yaptırımların hedefi olmasına neden oldu. Rusya yaptırımlara karşılık Rus gazı misillemesi ile cevap verdi. ​Rusya Peskov, başkent Moskova'da, güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

PESKOV YENİ YAPTIRIM PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

AB'nin Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "Rusya'nın pozisyon değişikliğine yol açmadığını" belirtti.

‘AB ALDIĞI KARARLARIN SONUÇLARINDAN ACI ÇEKMEYE BAŞLADI’

Peskov, "AB, çılgınca kendi çıkarlarına ve kendi toplumuna zarar veren yaptırımlar uygulamayı tercih ediyor. Avrupa halkı, bu yaptırımlardan ve AB'nin aldığı kararların sonuçlarından acı çekmeye başladı." ifadesini kullandı.

Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatı konusuna değinen Peskov, AB yetkililerinin, "Rusya'nın doğal gazla ilgili durumu siyasi baskı kurma amacıyla şantaj yapmak için kullandığı" yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu tür açıklamalar kesinlikle yanlış ve bunları kesinlikle reddediyoruz. Gaz sevkiyatıyla ilgili herhangi bir teknolojik zorluk, AB'nin uyguladığı kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kısıtlamalar, türbinler dahil ekipmanın onarımın yapılmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Peskov, Rus enerji şirketi Gazprom'un gaz sevkiyatı konusunda yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Peskov: NATO bir çatışma aracıdır NATO’nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini belirtti.

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.