Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ekonomik boyutları da birçok Avrupa ülkesini olumsuz yönde etkiliyor. Yaptırımlara karşı Rusya gazı kesmek ile misilleme yaptığı Avrupa ülkeleri şimdiden kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Berlin'in gelecekte Kiev'i desteklemeye hazır olduğunu, ancak silah tedariği açısından daha fazla destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

Baerbock, 'Gaz alamazsak Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız.' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, RND medya grubunun etkinliğinde yaptığı açıklamada Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının bakımı için gerekli olan türbin konusunda Kanadalılarla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Baerbock, "Kanadalılar kendi kamuoyunda çok soruları olduğunu söylediler. Biz de bunu anlayabileceğimizi ilettik. Ancak bu gaz türbinini alamazsak, o zaman daha fazla gaz alamayız gaz alamayınca da Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız." dedi.

Alman Bakan böylece Almanya'nın Rusya'dan gelen gaz ve petrole karşı tam ambargo konulmasına neden karşı olduğunu, diğerlerinin ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda böyle bir ambargoyu desteklediğini açıklamak istediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, etkinliğin ardından bir gazetecinin söylediği cümleleri tekrar sorması üzerine, "Bu abartılı bir şekilde söylendi. Gazımız kalmadığında." diye konuştu.

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber: Daha fazla silah yardımı yapmayacağız Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat Berlin'in gelecekte Kiev'i desteklemeye hazır olduğunu, ancak silah tedariği açısından daha fazla destek vermeyeceklerini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları beş aydır devam ediyor. Savaşta Batı’lı ülkeler ve ABD’nin Ukrayna’ya desteği sürerken, Almanya’dan olumsuz açıklama geldi.

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