Türkiye Gazetesi

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin dün gece Filistin’in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde bir eve baskın düzenlediğini ve ateş açtığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayda İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi ise yaraladığını bildirdi.

Bakanlık, hayatını kaybeden 2 Filistinlinin 25 yaşındaki Muhammed Beşar Azizi ve 28 yaşındaki Abderrahman Jamal Soboh olduğunu ifade etti.

Nablus’taki Filistinliler, olay sonrası şehirde 1 günlük grev ilan ettiklerini duyurdu.



İsrail'den Şam'a hava saldırısı Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Filistin’den kan donduran iddia: İsrail cesetleri toplayıp laboratuvarlarda kullanıyor Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilerin cesetlerini toplayarak tıbbi laboratuvarlarda kullandığını iddia etti. Iştiyye, cesetlerin tıp fakültelerindeki laboratuvarlarında kullanıldığını ve aylar sonra ailelere teslim edildiğini ifade etti.