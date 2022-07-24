Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçen tahıl koridoru anlaşması sonrası Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya gerçekleştirilen füzeli saldırıyı Rusya üstlendi. Rusya, dün Ukrayna’nın Odessa limanına gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan açıklamada, “Kalibr füzeler, Odessa limanındaki askeri altyapıyı yok etti” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Rus ordusu tarafından Odessa limanına düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır” demişti.

TAHIL SEVKİYATINA YÖNELİK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Türkiye’nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor.

Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşmaya göre Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

Tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma, Türkiye’nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalandı

Odessa saldırısı sonrası Bakan Akar'dan açıklama geldi: Rusya 'Alakamız yoktur' dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Odessa’daki patlama) Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler" dedi.

Odessa saldırısı sonrası Zelenskiy’den açıklama Zelenskiy Odessa Limanı’na düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Rusya’nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildiren Zelenskiy, “Rusya ne söylerse söylesin ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır” dedi.

Rusya'nın Odessa saldırısı sonrası BM'den ilk tepki: Kınıyoruz Rusya, dün imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından beklenmedik bir saldırıya imza atarak Odessa limanını bombaladı. Saldırının ardından ilk tepki BM'den geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'yı kınadı.

