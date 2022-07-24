Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinin Afrin ilçesinde bulunan Kuveyt Al Rahma köyünde bulunan bir mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, hava saldırısının SDF ve İranlı militanların kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinden yapıldığını aktardı. Saldırıda çok sayıda ev ve çadır da zarar gördü.

Suriye'ye operasyon öncesi ABD'den dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör varlığını bitirmekte kararlı olduklarını Tahran'daki zirvede de yinelemiş, İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı vermişti. Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın terör örgütü YPG’nin sözde üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunması dikkat çekti.

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı: 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.