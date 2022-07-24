Türkiye Gazetesi

Karayipler’deki takımada ülkesi Bahamalar açıklarında ABD'ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahamalar Çalışma ve Göçmenlik Bakanı Keith Bell yaptığı açıklamada, kazadan 4 kadın ve 17 erkeğin sağ kurtarıldığını belirterek, "Daha iyi bir yaşam arayanların hayatlarını kaybettiği için yas tutuyoruz” dedi.

BAHAMALAR POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Bahamalar polisi tarafından yapılan açıklamada, teknenin New Providence Adası’nın yaklaşık 11 kilometre açığında alabora olduğu aktarıldı. Bahamalar, ABD’ye ulaşmak isteyen Haitili göçmenler için sık kullanılan bir geçiş rotası olarak biliniyor.

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