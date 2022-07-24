Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı.

Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

Rusya'nın 14 Şubat'tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65'ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildiriliyor.

Ukrayna ordusu ile Zelenskiy arasında deprem: Bensiz karar almasınlar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi sürerken ordu ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında askerlik depremi yaşandı. Ordu yeni kısıtlamaların devreye gireceğini duyurunca bu adım Zelenskiy’i sinirlendirdi.

Ukrayna ordusu Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduklarını açıkladı Ukrayna, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisini vurduklarını duyurdu.