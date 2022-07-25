Türkiye Gazetesi

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerginlik devam ederken, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz aylarda ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede gerilim yükseliyor.

Güney Kore'de konuşlu ABD ordusundan önemli bir hamle geldi. ABD ordusunun 2019'dan bu yana ilk kez silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Apache saldırı helikopterlerinin de kullanıldığı tatbikatın, Kore Tarafsız Bölgesi'nin (DMZ) hemen güneyinde bulunan ancak bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine bir süre faaliyetlerine ara veren Rodriguez Gerçek Atış Kompleksi'nde gerçekleştirildiği öğrenilirken, gece ve gündüz devam eden eğitimler çerçevesinde AGM-114 Hellfire füzeleri, Hydra 70 roketi ve 30 milimetre çapındaki otomatik silahların test edildiği kaydedildi.

ABD’nin tatbikatı, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı artırma ve ortak tatbikatları "normalleştirme" sözü veren yeni Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlamasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

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