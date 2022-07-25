Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmaların sağlanması için son derece yoğun bir çalışma ortaya konulduğunu anlatan Peskov, "Ama bu anlaşmalara göre oluşturulan mekanizmaların işleyişine dair bir değerlendirme yapabilmek için bekleyelim." ifadesini kullandı.

BM'nin, Rus tahıl ve gübre üreticilerine yönelik dolaylı kısıtlamaları konusunda da üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Peskov, “Doğrudan kısıtlamalar yok ancak uluslararası pazarlar, özellikle de açlığın somutlaşmaya başladığı bölgeler için çok gerekli olan bu sevkiyatların tam olarak yapılmasını engelleyen dolaylı kısıtlamalar var. Bu çok önemli.” diye konuştu.

‘SALDIRILAR SADECE ALT YAPIYLA İLGİLİ’

Peskov, Rusya’nın 23 Temmuz’da Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin de şunları aktardı:

"Bu saldırılar sadece askeri alt yapıyla ilgilidir. Tahıl sevkiyat anlaşmalarını uygulamak için kullanılan altyapı ile ilgisi yok. Bu sevkiyat sürecinin başlamasını etkilemez ve etkilememelidir."

Avrupa ile Rusya arasında sorunlara neden olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattına ilişkin de konuşan Peskov, Rusya’nın Avrupa için enerji güvenliği sağladığını ve kıtaya yönelik gaz sevkiyatının tümüyle kesilmesini istemediklerini söyledi.

Peskov, Kanada’dan sevk edilmesi beklenen Kuzey Akım için türbin motorunun devreye alınmasından sonra, doğal gaz sevkiyatının teknik açıdan mümkün olan azami düzeyde tekrar başlayacağını kaydederek, “Türbin kurulacak ama diğer başka ünitelerde de sorunlar var. Türbin kurulacak ve teknolojik açıdan mümkün olan düzeyde gaz pompalanacak.” dedi.

Tahıl koridorunun başına Türk amiral Ukrayna’daki tahılın dünyaya taşınma süreci, İstanbul’daki Millî Savunma Üniversitesinde kurulacak “Ortak Koordinasyon Merkezi”nden yürütülecek. 20 kişilik ekibin başında ise bir türk amiral yer alacak.

Türkiye araya girdi sorun çözüldü: Üç limanda tahıl hareketliliği başladı Tahıl krizinin çözümü için yapılan anlaşmadan sonra Ukrayna limanlarında hareketlilik başladı. Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirdi.