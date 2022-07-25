Türkiye Gazetesi

Tahıl sevkiyatı için İstanbul'da yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. Taraflar sevkiyatın yapılması için anlaştı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Altyapı Bakanı, “İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı’ndan yola çıkmasını umut ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde tahıl yüklü ilk gemilerin bu hafta içerisinde Çornomorsk Limanı’ndan hareket etmesini umut ettiklerini söyleyen Kubrakov, “Anlaşmanın gelecek günlerde geçerli olmaya başlamasını umuyoruz. Her şeyin bu hafta başlaması için hazırlık yapıyoruz” dedi. Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vasyukov da, Çornomorsk’tan sonra Odessa ve Pivdennyi limanlarından da tahıl sevkiyatına başlanacağını ifade ederken, 3 limandaki faaliyetlerin 2 hafta içerisinde başlayacağını söyledi.

Tahıl koridorunun başına Türk amiral Ukrayna’daki tahılın dünyaya taşınma süreci, İstanbul’daki Millî Savunma Üniversitesinde kurulacak “Ortak Koordinasyon Merkezi”nden yürütülecek. 20 kişilik ekibin başında ise bir türk amiral yer alacak.

Dünya Türkiye’yi konuşuyor: Ülkelerden tahıl koridoru anlaşması için tebrik mesajları Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlandı.