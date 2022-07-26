Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Michoacan eyaletinin Tiripetio kasabasında bir grup öğrenci, okuldaki kötü şartları protesto etmek amacıyla otoyolda gösteri düzenledi.

Protesto sırasında otoyol zaman zaman öğrenciler tarafından trafiğe kapatılırken, yolun trafiğe kapatılmasına sinirlenen bir sürücü öğrencilerin üzerinden aracıyla geçti. Olayda 2 öğrenci yaralandı.

Olay öğrenciler arasında öfkeye yol açarken, bazı öğrenciler araçlara taş atarak saldırdı.

YOLCU OTOBÜSÜNÜ ATEŞE VERDİLER

Öfkeli öğrenciler, ardından durdurdukları bir yolcu otobüsünü ateşe verdi. Öğrenciler, bildiri dağıtmak amacıyla durdurdukları otobüsten hareket halindeyken bir arkadaşlarının atılması nedeniyle otobüsü ateşe verdiklerini ifade etti.

Yaralıların sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenciler yaralanan bir arkadaşlarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Michoacan Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı, olaylar sonrasında asayişin sağlanması amacıyla bölgeye çok sayıda Ulusal Muhafız'ın gönderildiğini açıkladı.

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