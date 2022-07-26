Türkiye Gazetesi

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin dün gece buldozerle Qarawat Bani Hassan köyüne geldiğini ve Miri'nin evine patlayıcı yerleştirmelerinin ardından evi bugün yıktıklarını söyledi.

Filistin kaynakları, İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde Filistinli tutuklu Yehya Miri'nin evini havaya uçurduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin evin yıkımı sırasında kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını ve 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını söyledi.

İsrail, geçtiğimiz nisan ayında19 yaşındaki Yehya Miri ve 20 yaşındaki Samih Assi'yi, İsrail'in Ariel yerleşimi yakınlarında İsrailli bir yerleşimcinin öldürülmesine karıştıklarını iddia ederek tutuklamıştı.

İsrail güçleri 2 Filistinli genci katletti, 10 kişiyi yaraladı Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Filistin'in Nablus şehrinde 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi de yaraladığını açıkladı.

İstanbul'da İsraillilere suikast hazırlığındaydılar, İranlı 7 kişi tutuklandı İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast girişimi soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Böylece tutuklanan sayııs 7'ye yükseldi.