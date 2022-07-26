Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım’da yaşanan sorunlar ile ilgili Batılı ülkelerin yaptırımlarından kaynaklandığını ifade etti. Kuzey Akım boru hattında yaşanan sorunlarla ilgili Gazprom'un teknik konulara dair açıklama yapacağını bildiren Peskov, "Hatta kullanılan türbinlerle ilgili sorunlar var. Bakıma giden bir türbin geri dönmedi, kurulumu yapılmadı ancak yolda. Umuyoruz kurulumu gecikmeden kısa sürede gerçekleşir." diye konuştu.

Hatta kullanılan başka türbinlerde de sorunlar olduğunu aktaran Peskov, Gazprom'un konu hakkında çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreci zorlaştırdığını vurgulayarak, "Ülkemize yönelik yaptırımlar durumu daha karmaşık hale getiriyor. Yaptırımlar olmasaydı hattaki tüm bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi." dedi.

Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Gazprom'dan dün yapılan açıklamada da Kuzey Akım'daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

RUSYA İLE İSRAİL ARASINDA "İSRAİL YAHUDİ AJANSI" POLEMİĞİ

Rusya Adalet Bakanlığının, İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurmasını da değerlendiren Peskov, "JAFI'nın Rus mevzuatına uyumluluğu konusunda soru işaretleri var ve bu durumu siyasileştirmemek, Rusya-İsrail ilişkilerine yansıtmamak gerekir." diye konuştu. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Moskova'nın, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

LAVROV KUZEY AKIM'DAKİ TÜRBİNİ NEDEN DURDUĞUNU AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki türbini onarım için durdurduğunu ve bu güvenlik kurallarını ihlal edemeyeceklerini söyledi. Lavrov, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yle yaptığı ortak basın toplantısında, Avrupa'ya gaz taşıyan Kuzey Akım hattındaki türbin onarımının güvenlik kuralları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Mevcut onarım kurallarını ihlal edemeyeceklerini vurgulayan Lavrov, gaz akışının da bu yüzden düştüğünü ifade etti. "Kuzey Akım 2 Hattı Avrupa'nın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve hazır." diyen Lavrov, bu hattın sadece siyasi nedenlerle çalışmasının engellediğini ileri sürdü.



Rusya'dan Avrupa'ya 'Kuzey Akım 1' mesajı: Ambargo uygulamak için hakka sahibiz Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerinin sinyalini verdi.

Yeni yaptırımları duyurdu: Biden'dan Kuzey Akım 2 kararı ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Almanya'dan Rusya'ya yaptırım: Kuzey Akım 2'yi durdurdu Almanya Rusya'nın Donbass'taki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Kuzey Akım 2'ye onay vermeyeceklerini açıkladı.