Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre Ukrayna'da Rus güçlerinin yoğun saldırısı altında bulunan Donetsk bölgesinin valisi, Bakhmut kasabasındaki bir otelin vurulduğunu açıkladı. Vali, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bakhmut kasabasındaki bir otele düzenlenen Rus hava saldırısında en az 1 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali, Pavlo Kyrylenko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre ölü ve yaralı var, kurtarma operasyonu sürüyor" dedi.