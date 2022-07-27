Türkiye Gazetesi

BAE'nin Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışlar yolların gole dönmesine neden oldu. Sel sebebiyle onlarca araç mahsur kaldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) sel vurdu. Ras Al Khaimah Emirliği ve Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca araç sel sularında mahsur kaldı. Sellerde, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, selde mahsur kalanlara yardım etmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, İçişleri Bakanlığına selin vurduğu bölgelere acil durum ekipleri gönderilmesi talimatı verdi.

BAE ile ticarette yeni sayfa Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomaside yaşanan sıcak rüzgârlar ekonomiye de yansıdı. BAE’den üç bakan ve beraberinde CEO’lar, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve iş birlikleri için İstanbul’a geldi. Hedef iki ülke arasındaki yatırım ortamının iyileştirilerek karşılıklı ticaretin artırılması.

BAE’de de maymun çiçeği virüsü tespit edildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.