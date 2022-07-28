Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enerji krizi Avrupa ülkelerinde hissedilmeye başlandı. Ulusal Balık Kızartıcıları Federasyonu başkanı Andrew Crook, "Bu ekstra tarifeler binlerce mağazayı uçurumun kenarına itecek" diye uyardı.

Crook'a göre, bir kilo morinanın fiyatı şimdiden 8 sterlinden 14 sterline yükseldi. İngiltere'nin balıklarının yaklaşık üçte biri Rusya'dan geliyor. Mağazalar ayakta kalabilmek için geleneksel morina ve mezgit balığını hake ve diğer daha ucuz balık türleriyle değiştirmek zorunda kalabilir.

Batı Londra'da balık ve patates kızartması satan Bally Singh, Daily Express'e birçok müşterinin dükkana girip fiyatları gördükten sonra hızla ayrıldığını söyledi. “Bir noktada balık en ucuz öğünlerden biriydi. Şimdi en pahalılarından biri” dedi.

Gıda krizinin geldiği nokta: İngiltere’de kaşar peynirine güvenlik kilidi takıldı Dünyada gıda krizinin hissedilmeye başladığı dönemde, fiyatlar yükseliyor. İngiltere'de marketlerde kaşar peynirine güvenlik kilidi takılarak satıldığı görüldü.

Putin'den gıda kriziyle ilgili dünyaya acil çağrı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.