Türkiye Gazetesi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in Telegram paylaşımı büyük tepki topladı. Medvedev, Ukrayna topraklarının paylaşıldığı bir haritayı yayınladı. Ukrayna'nın Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan olmak üzere 4 ülke tarafından bölüşüldüğünü iddia eden Rus siyasetçi, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş beşinci ayında devam ediyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Telegram kanalından tepki çeken bir harita paylaştı.

UKRAYNA HARİTASININ PAYLAŞILMIŞ HARİTASINI PAYLAŞTI

Paylaşımın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti.

Medvedev, Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

Medvedev, "Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı (Şekil 1)" diye yazdı.

HARİTADA UKRAYNA SADECE KİEV BÖLGESİNDEN OLUŞUYOR

Medvedev'in "Batılı uzmanlar durumun aslında böyle olacağını düşünüyor (Şekil 2)" diye gösterdiği ikinci haritada, Ukrayna'nın sadece Kiev bölgesinden oluştuğu, diğer bölgelerin Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında pay edildiği görülüyor.

Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.



ZELENSKİ GERİ ALMA EMRİ VERMİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov daha önce Batı medyasına verdiği bir demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna birliklerine bir plan geliştirmeleri ve Rus ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri geri almaları emrini verdiğini söylemişti.

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