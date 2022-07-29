Türkiye Gazetesi

Taliban’ın ülkeyi yönetmek için “birleştirici” ideolojiye henüz sahip olmadığına eden Kabulov “Taliban yönetim temsilcilerinden çok yönlü açıklamaları sık sık duyuyoruz. Bu, söz konusu rejimin siyasette birleştirici ideolojisinin olmadığının göstergesidir. Bu olmadan sağlam, güçlü ve etkili yönetim bulmak çok zor” dedi. Afganistan’daki DEAŞ terör örgütü konusuna değinen Kabulov, söz konusu örgüte üye militan sayısının arttığını belirterek “Bunların sayısı 6 bine ulaştı. Taliban’ın iktidara gelmesi ve DEAŞ’e karşı sert adımlar atmasının ardından, militanların sayısı iki bin civarında idi. Üç kat artış var. Bu durum komşu ülkeleri de istikrarsızlaştırabilir” dedi.

Afganistan yine sallandı: Feyzabad' da 4,3 büyüklüğünde deprem Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'dan Afganistan adımı: Taliban geçici hükûmetini tanınabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimalinin olduğunu söyledi.