Türkiye Gazetesi

ABD'nin Alaska eyaletindeki Fairbanks bölgesinde 15 yaşında bir genç, 5, 8, 17 yaşlarında 3 kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine 4 kardeşin de hayatını kaybettiği açıklanırken, evde bulunan 7 yaş altı 3 kardeşin ise yaralanmadığını bildirildi.

EBEVEYNLERİ EVDE DEĞİLDİ

Polis, olay sırasında çocukların anne babalarının evde olmadığını söyledi. Alaska Eyalet Birlikleri sözcüsü Tim DeSpain, silahın aileye ait olduğunu söyleyerek, yetkililerin olayın ardındaki nedeni araştırdıklarını belirtti.

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