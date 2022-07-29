Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk'te hapishaneye düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiği, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rus füzeleri Donetsk'te otel vurdu: En az bir ölü, 4 yaralı Ukrayna’da yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Rus güçleri Donetsk bölgesine bir otele saldırı düzenledi. Saldırıda en az 1 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.