Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5 aydır devam ediyor. Savaş tahıl krizine neden oldu. Rusya Tarım Bakanlığı bu yıl yapılan tahıl üretimine ilişkin verileri yayınladı. Bakanlığın verilerine göre, geçtiğimiz yıl Rusya’da toplam 15,4 milyon hektarlık alanda ekim yapılırken bu yıl 9,4 milyon hektarlık alana ekim yapıldı.

Rus Tarım Bakanlığı, ülkede 28 Temmuz 2021 tarihine kadar 50,9 milyon ton tahıl üretimi yapıldığını ancak, bu yıl aynı dönemde 39,9 milyon ton tahıl hasat edildiğini açıkladı. Bu yıl elde edilen verilere göre Rusya’da tahıl üretimi geçen yılın aynı tarihine göre 11 milyon ton azaldı.

Rusya’da bu yıl 273 bin hektar alana kanola ekimi yapılırken 28 Temmuz’a kadar yaklaşık 374 bin ton kanola hasadı gerçekleşti. Rus tarım şirketleri ve çiftçiler bu yıl yaklaşık 8 bin 900 hektar alana patates ekimi yaptı. Bu yılın ortasına kadar ülkede yaklaşık 250 bin ton patates hasadı gerçekleşti. Ülkede 33 bin 300 hektar alana sebze ekimi yapılırken 28 Temmuz tarihine kadar 330 bin ton sebze hasadı gerçekleşti.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle genişletilen ve Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, yaptırımların finans, enerji, teknoloji ve çift kullanımlı mallar, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalar da dahil olmak üzere geniş bir alanı kapsadığı kaydedilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar Bakar tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Merkez çalışır durumda, gemilerin nakliyesi için çalışıyor' açıklamasında bulundu.