Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 5 aydır devam ediyor. Tahıl sevkiyatı ile gıda krizinin çözüldüğü bu süreçte Ukrayna’dan Rus filosuna saldırı haberi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor. Dünyanın ‘tahıl krizinin’ çözümü için gözlerini bir kez daha çevirdiği bölgeden patlama sesleri yükseldi

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da kentin valisi Mihail Razvozhayev, Pazar günü Kırım'ın Sivastopol limanında Rus filosuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda beş kişinin yaralandığını söyledi.

UKRAYNA’DAN HENÜZ CEVAP GELMEDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise gelen haberlere cevap vermedi. Razvozhayev, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) durumu araştırdığını söyledi. Vatandaşlara evde kalma yönünde çağrıda bulunan Razvozhayev’in açıklamalarını dünya son dakika olarak manşetlerine taşıdı.