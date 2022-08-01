Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in önderliğinde 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi tüm hızıyla sürüyor. Bu dönemde başta ABD ve Batılı ülkeler olmak üzere birçok yaptırıma maruz kalan Rusya'nın ekonomik anlamda zorda olduğu iddia ediliyor. Yaptırımların etkisini en aza indirmek ve ekonomisini ayakta tutabilmek isteyen Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik müdahalesini finanse edebilmek için paralı asker grubu 'Wagner' aracılığıyla Sudan'ın altınını yağmaladığını öne sürdü.

ALTIN DOLUSU UÇAKLAR HAVALANDI

CNN International; Rusya'nın, paralı asker grubu Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşını finanse etmek için Sudan'ın altınını yağmaladığını iddia etti. ABD medyası, yağmalanan altının yılda 40 bin tona yakın olduğunu belirtirken, iddialara göre 1,5 yılda Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından 16 kez altın dolusu uçaklar havalandı.

AMAÇ EKONOMİYİ AYAKTA TUTABİLMEK

Sudan, Afrika'nın en büyük 3'üncü altın üreticisi konumunda yer alıyor. Rusya'nın bu hamleyi gerçekleştirmesindeki neden olarak ise 'Batı tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak' ve 'ekonomisini ayakta tutabilmek' gösteriliyor.

Rusya'nın altın karşılığında Sudan hükümetine destek verdiği vurgulanırken, ABD'li uzmanlara göre Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğini belirtiyor.

OPERASYONUN BAŞINDA PRİGOZİN VAR

Rusya'nın Sudan'dan altın kaçırma operasyonunun başında Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu iddia edildi. Prigozin, Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor. Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigozhin'in grubun Luhansk'taki performansı nedeniyle yakın zamanda 'Rusya Federasyonu'nun Kahramanı' nişanına layık görüldü.

Eski danışmana suikast iddiası! Putin’e en yakın isimdi, istifa edip Rusya’dan ayrıldı… Ukrayna savaşı sonrası ülkeyi terk eden Putin'in eski danışması Anatoly Chubais'in acil olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Chubais'in kaldığı odanın kimyasal koruyucu kıyafetli uzmanlar tarafından incelenmesi suikast iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e suikast düzenlendiğini öne sürmüştü.

Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı Rusya-Ukrayna savaşı tahıl krizini de tetikledi. Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tahıl üretiminin geçen yılın aynı dönemine oranla 11 milyon ton azaldığını açıkladı.