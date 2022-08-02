Türkiye Gazetesi

Almanya hükümeti tarafından ailelere, çocuklarının doğumundan itibaren düzenli olarak yapılan 'çocuk parası' ödemesi ülkede tartışmalara neden oldu. Yasalara göre Almanya'ya başka bir AB ülkesinden gelenler, sadece Almanya'da çalıştıkları takdirde çocuk parası için müracaat edebiliyorlardı. Ancak Almanya'ya gelen üç çocuklu Bulgaristan vatandaşı bir kadının çocuk parası almak için Avrupa Adalet Divanı'na açtığı dava sonucunda bu yasa değişikliğe uğradı.

'ÇOCUK PARASI TURİZMİ' ENDİŞESİ

Alınan kararla birlikte özellikle Romanya ve Bulgaristan gibi aylık ortalama gelirin düşük olduğu AB ülkelerinden, bu sosyal yardımdan faydalanmak isteyecek çok sayıda çocuklu ailenin 3 aylığına Almanya'ya gelmesinden endişe ediliyor.

Hristiyan Demokratlar (CDU), bu kararın ülkedeki sosyal sistemin suiistimal edilmesine yol açacağını ve 'çocuk parası turizmi' oluşturacağını ifade ediyor.

POLİTİKACILARDAN KARARA SERT TEPKİ

CDU iç politika sözcüsü Christoph de Vries, kararın çocuk yardımı turizmi riskini taşıdığını söyledi. Federal hükümetten böyle bir şeyin olmasını önleyen, yasal olarak güvenli bir çözüm bulmasını talep eden Vries, "AB'de hareket özgürlüğünün temel fikri, daha çekici sosyal haklar talep etmeye değil, diğer AB üye ülkelerinde işçi çalıştırmaya dayanmaktadır" dedi. Bir diğer CDU'lu politikacı Dennis Radtke de devletin sosyal dolandırıcılara karşı tutarlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Almanya'da 3 yaşından büyük 3 çocuk için aileye üç aylık çocuk parası olarak yaklaşık 2 bin euro veriliyor.

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