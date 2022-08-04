Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine H&M, Ikea ve Nike gibi uluslararası firmalar Rusya’daki faaliyetlerini durdurmuştu. Merkezi Stockholm’da bulunan uluslararası perakende giyim firması H&M, ebediyen ülkeyi terk etmeden önce, eldeki ürünleri satmak üzere bazı mağazalarını yeniden açtı.

"ARTIK HER ŞEY ANLAMSIZ"

Bunu fırsat bilen Ruslar da firmanın Moskova’daki mağazasına akın etti. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Ekaterina isimli müşteri, “Olanlar korkunç. Artık her şey anlamsız. H&M olmadan nasıl yaparız?” dedi. Irina isimli müşteri de, “Ne bulsam alacağım” diye konuştu. Firma Rusya’da 6.000 civarında eleman çalıştırıyordu.

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