Türkiye Gazetesi

Senato Adalet Komisyonu önünde ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) genel çalışmaları hakkında 3 buçuk saatten fazla ifade veren Direktör Christopher Wray, Çin’in ABD’deki yasadışı casusluk faaliyetlerine değindi.

Wray, komisyon üyesi Güney Carolina’nın Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham’ın soruları üzerine, “FBI, her 12 saatte bir Çin tarafından yürütülen casusluk faaliyetlerine karış yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyor.” dedi.

Bunların bazılarının oldukça ağır olduğunu belirten FBI direktörü, “Bu kesinlikle onlarca yıldır en önemli endüstri sektörlerine kimin hakim olacağının potansiyelini temsil ediyor.” ifadesini kullandı.

"KESİNLİKLE DAHA FAZLA KAYNAĞA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Wray, Çin’in siber saldırılarına karşı ek kaynaklara ihtiyaçları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

“Karşı istihbari faaliyetlere ek olarak, Çin hükümetinin siber çalışmalar için diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programı var, her ulusun toplamından daha fazla Amerikalı kişisel ve kurumsal veriyi çaldı. Dolayısıyla böyle bir şeye ayak uydurabilmek için kesinlikle daha fazla kaynağa ihtiyacımız olacak.”

Wray, FBI’nın yerel kolluk kuvvetleriyle ortak çalışarak iç şiddet içeren aşırılık yanlısı soruşturmalara devam ettiğini söyledi.

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