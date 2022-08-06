Türkiye Gazetesi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing, iş gezisi için gittiği Tayvan’ın güneyindeki Pingtung vilayetinde hayatını kaybetti. Güvenlik birimleri, Ou Yang'ın ölüm sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Şirket yetkilisinin başkan yardımcılığı görevini bu yılın başında üstlendiği, birçok füze projesinden sorumlu olduğu aktarıldı. Füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin ölümünün, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

TAYVANLI ŞİRKET FÜZE ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl 2 katına çıkararak yılda 500'e yakın füze üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Bununla birlikte, 57 yaşındaki Ou Yang'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği, otel odasında herhangi zorlama izine rastlanmadığı belirtildi. Ailesi, Li-hsing’in kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve daha önce de kalp krizi geçirdiğini aktardı.

Tayvan'dan Pelosi açıklaması: Ziyareti biz finanse etmedik Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi için ödeme yapıldığı iddialarını yalanladı.

Çin'in Paris Büyükelçisi'nden Tayvan'a operasyon sinyali Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu belirtti.