Türkiye Gazetesi

Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.

"İZOLASYON ÖNLEMLERİ DEVAM EDECEK"

Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek.” ifadesi paylaşıldı.

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Covid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

Biden'ın Covid-19 testi yine pozitif çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı ABD Başkanı Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı

Covid-19'a yakalanmıştı: Biden'in sağlık durumu belli oldu Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, koronavirüs semptomlarını neredeyse tamamen düzeldiği öğrenildi.

Covid-19’a yakalanan Biden'ın doktorundan açıklama Koranavirüse yakalan ve karantinaya giren ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Biden’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta Covid-19’a yakalanan Biden’ın sağlık durumu iyiye gittiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan Biden’: "Her şey yoluna girecek” ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, "İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.