Türkiye Gazetesi

39 yaşındaki Alika Ogorchukwu'nun sokak ortasında öldürülmesi ve eksik maaşını istemesinin ardından restoran sahibi patronu tarafından tokatlandığı iddia edilen Beauty Davis isimli bir diğer Nijeryalı kadının davası, göçmenliğin bir seçim kampanyası olduğu İtalya'da ırkçılık tartışmasına yol açtı.

MENDİL SATMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Nijeryalı Alika Ogorchukwu isimli sokak satıcısı, Adriyatik denizinin kıyısındaki Civitanova Marche kasabasında öldürüldü. İddiaya göre, Ogorchukwu'nun bir paket mendil satmaya çalıştığı bir İtalyan Nijeryalı adamı döverek öldürdü. Psikiyatrik hastalığı olduğu söylenen şüpheli tutuklandı.

Bir diğer olay ise patronu tarafından darp edilen bir kadın… İtalya’nın Calabria bölgesindeki bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan 25 yaşındaki Nijeryalı Beauty Davis, patronundan maaşını istedi. Günde 10 saatten fazla çalıştığını ileri süren kadın, patronunun günlük yalnızca 3 saatlik ücretini verdiğini söyledi. The Guardian’ın haberine göre, kamera görüntülerinde işverenin Davis’e tokat attığı görülüyor.

İTALYA’DA PARTİLER ARASI IRKÇILIK TARTIŞMASI

İtalya’nın merkez sol Demokrat partisinden Laura Boldrini, olayların aşırı sağ İtalya Birliği ve Kardeşleri partisinden kaynaklandığını ileri sürdü. Boldrini’ye göre rakip parti, göçmenleri yıllardır 'İtalyanların güvenliğine bir tehdit' olarak tanımlıyor ve onları katil ve tecavüzcü olarak gösteren propagandalar yapıyor.

Sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini ise yaptığı açıklamada, Ogorchukwu'yu öldüren kişiye ‘mümkün olan azami’ dereceden ceza verilmesini umduğunu söyledi. Salvini Davis'e yönelik saldırıya ilişkin, “Biri bir başkasına saldırırsa, o bir suçludur. Ne yazık ki her gün yüzlerce İtalyan saldırıya uğruyor… Saldırganlığın beyaz mı, siyah mı yoksa sarı mı olduğunu sınıflandırmak için burada değiliz.” şeklinde bir yorum yaptı.

GÖÇ ANLAŞMASI UZATILDI: GÖÇMENLER İTALYA'YA ULAŞAMADI

İtalya, 1993'te ırkçı şiddeti ve nefret söylemini yasaklayan bir yasa çıkarmasına rağmen mahkemede yargıçların zaman zaman ırkçılık güdüsüyle karar verdiği belirtiliyor. İtalya’daki ırkçılık karşıtı platform DEI Futuro Antirazzista'nın üyesi Kwanza Musi Dos Santos bu konuda “Yargıçlar, polisler, valiler ve politikacıların hepsi bir beyaz üstünlüğü sistemine gömülü beyaz, orta yaşlı erkeklerdir. Irkçılığı tanımayacaklar ve güçlü bir konumda olsalar bile, bunu asla rapor etmeyecekler veya haykırmayacaklar.” diyerek tepki gösterdi.

Dos Santos ayrıca sol partileri göçmenlikle yapıcı bir şekilde mücadele etmemekle, bunun yerine bir sorun olarak ele almakla ve Salvini'nin 2018'de içişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde göçmenlik karşıtı yasa tasarısı gibi yasaları desteklemekle suçladı.

2020'de İtalya ile Libya arasındaki göç anlaşmasının süresi uzatıldı. İtalyan hükümeti Demokrat parti ve Beş Yıldız Hareketi koalisyonu tarafından yönetiliyordu ve bu anlaşma göçmenleri Avrupa'nın dışında tutmak için Libya sahil güvenliğini finanse eden Avrupa Birliği sponsorluğundaki bir anlaşma.

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