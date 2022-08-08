Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de bir görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamada bulundu. Peskov yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme arzusunu yinelediğini belirtti.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecini başlatmak için birçok kez teklifte bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de müzakerelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanı, bu isteğini dile getirmeye devam ediyor. Ancak Ukrayna tarafı ilgi alanımızdan kayboldu ve özel askeri operasyonumuz da devam ediyor."

ZELENSKİY VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ İHTİMAL BİLE DEĞİL

Sözlerinin devamında Zelenskiy ile Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyle ilgili kapının kapalı olduğunu tekrarlayan Peskov, "En üst düzeyde görüşme düzenlenmesine gelince, bu sadece müzakerecilerin ev ödevlerini yapmaları sonrası mümkün olabilir. Şu an için böyle bir ihtimal bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

'ULUSAL PARA BİRİMLERİNİN PAYINI ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde doğal gaz ödemesinin kısmi olarak Rus rublesi olarak yapılması ve ticarette ülkelerin kendi para birimlerini kullanmasına yönelik varılan uzlaşıya değinen Peskov, "Ulusal para birimlerinin payını arttırmaya devam edeceğiz. Ulusal para birimlerinin kullanımının arttırılmasındaki amaç doları aşağıya çekmek değil" şeklinde konuştu.

Soçi'deki görüşmede alınan güvenlik önlemlerinin fazlalığı ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Peskov, "Bu önlemler her zaman alınıyor. Korona virüs salgını dönemlerinde bu gibi önlemler daha da arttı" dedi.

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