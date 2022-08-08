Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki tüm engelleri kaldırmak için Türkiye ile anlaşma yoluna gitme çabaları kağıt üstünde kaldı. Öyle ki; Türkiye'nin iadesini istediği teröristler için kurnazca bir plan gündeme geldi. Söz konusu plana göre, İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü.

TERÖRİSTLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞ

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, (İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.

İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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